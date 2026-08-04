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Reparaturarbeiten: Änderung im Grazer Busfahrplan
Linie 64E: Um­lei­tung am 5. Au­gust.
Graz
04/08/2026
Am 5. August

Reparaturarbeiten: Änderung im Grazer Busfahrplan

Fahrgäste der Buslinie 64E müssen sich am Mittwoch auf Änderungen einstellen. Wegen Reparaturarbeiten wird die Linie von 7 bis 18 Uhr umgeleitet, mehrere Haltestellen entfallen vorübergehend.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Fahrgäste der Buslinie 64E müssen sich am Mittwoch, 5. August, auf Änderungen einstellen. Wegen Reparaturarbeiten an den Pollern in der Marburger Straße wird die Linie zwischen 7 und 18 Uhr in beiden Richtungen umgeleitet.

Geänderte Strecke

In Richtung Puntigam fahren die Busse ab der Haltestelle Morrehof über die St.-Peter-Hauptstraße und die Petrifelderstraße zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse und anschließend weiter auf der regulären Route. In Richtung St. Leonhard beziehungsweise Klinikum Mitte erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung über die Petrifelderstraße und die St.-Peter-Hauptstraße zurück zur Haltestelle Morrehof.

Ersatzhaltestellen eingerichtet

Während der Umleitung entfallen die Haltestellen Marburger Straße, ORF-Zentrum und Hertzgasse. Als Ersatz dienen die Haltestellen Morrehof, Petersbergenstraße und Paul-Keller-Gasse. Hier findest du alle Details im Überblick.

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