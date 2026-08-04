Reparaturarbeiten: Änderung im Grazer Busfahrplan

Fahrgäste der Buslinie 64E müssen sich am Mittwoch auf Änderungen einstellen. Wegen Reparaturarbeiten wird die Linie von 7 bis 18 Uhr umgeleitet, mehrere Haltestellen entfallen vorübergehend.

Fahrgäste der Buslinie 64E müssen sich am Mittwoch, 5. August, auf Änderungen einstellen. Wegen Reparaturarbeiten an den Pollern in der Marburger Straße wird die Linie zwischen 7 und 18 Uhr in beiden Richtungen umgeleitet.

Geänderte Strecke

In Richtung Puntigam fahren die Busse ab der Haltestelle Morrehof über die St.-Peter-Hauptstraße und die Petrifelderstraße zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse und anschließend weiter auf der regulären Route. In Richtung St. Leonhard beziehungsweise Klinikum Mitte erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung über die Petrifelderstraße und die St.-Peter-Hauptstraße zurück zur Haltestelle Morrehof.

Ersatzhaltestellen eingerichtet

Während der Umleitung entfallen die Haltestellen Marburger Straße, ORF-Zentrum und Hertzgasse. Als Ersatz dienen die Haltestellen Morrehof, Petersbergenstraße und Paul-Keller-Gasse. Hier findest du alle Details im Überblick.