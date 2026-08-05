Neue Spur nach Schmuckrauben in Graz: Wem gehört diese Goldkette?

Nach den Raubüberfällen auf zwei Seniorinnen in Graz gibt es eine neue Spur. Ermittler fanden eine Goldkette, die keinem der beiden bekannten Opfer zugeordnet werden konnte. Nun prüft die Polizei, ob es weitere Fälle gibt.

Die Ermittlungen nach den beiden Schmuckrauben vom 18. Juli 2026 laufen weiter. Damals wurden zwei hochbetagte Grazerinnen unabhängig voneinander Opfer eines Überfalls, bei dem ihnen jeweils gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen wurde. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen stießen Kriminalisten nun auf eine weitere Goldkette. Das Schmuckstück konnte bisher weder der 81-jährigen Frau aus dem Bezirk Geidorf noch der 88-jährigen Grazerin aus dem Bezirk Lend zugeordnet werden.

Verdacht auf weitere Opfer

Für die Ermittler ergibt sich dadurch der Verdacht, dass die Tatverdächtigen möglicherweise für weitere bislang nicht bekannte Raubüberfälle oder Diebstähle verantwortlich sein könnten. Die Polizei hatte bereits nach den beiden Vorfällen mit Phantombildern nach den mutmaßlichen Tätern gesucht. Aufgrund der unterschiedlichen Personenbeschreibungen gehen die Ermittler derzeit von zumindest zwei verschiedenen Tatverdächtigen aus.

Polizei sucht Besitzerin der Kette

Nun wenden sich die Kriminalisten erneut an die Bevölkerung. Wer erkennt die sichergestellte Halskette wieder? Auch Personen, die selbst Opfer eines ähnlichen Vorfalls geworden sind, diesen aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise zur Eigentümerin der Kette oder andere sachdienliche Informationen nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133 65 3333 entgegen.