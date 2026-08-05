Drama in Zuschnitthalle: Schweres Bauteil zerquetscht Hand eines Arbeiters

Gegen 8.30 Uhr führte der 56-Jährige in einer Zuschnitthalle eines Betriebs Arbeiten an einer Rohrbiegemaschine durch. Als der Mann ein etwa 60 bis 80 Kilogramm schweres Biegeelement austauschen wollte, rastete dieses nicht vollständig am Führungszapfen ein. Der Arbeiter versuchte daraufhin, das Element mit einem Biegeeisen anzuheben. Dabei löste sich das schwere Bauteil plötzlich und stürzte auf seine rechte Hand.

Hand von Arbeiter konnte Befreit werden

Der 56-Jährige rief umgehend einen Arbeitskollegen herbei. Dieser hob das Biegeelement an, woraufhin der Verletzte seine Hand befreien konnte. Arbeitskollegen leiteten gemeinsam mit einem First Responder sofort die Erstversorgung der schweren Handverletzung ein und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Mann vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Das Arbeitsinspektorat Graz wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.