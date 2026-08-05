Vor Tierheim ausgesetzt: Grazer zeigen Herz für Katze Ida

Der Fall der ausgesetzten Katze vor dem Grazer Tierheim hat viele Menschen bewegt. Nun gibt die Arche Noah ein Update: Die Samtpfote hat einen Namen bekommen und entwickelt sich gut.

Die Geschichte der vor dem Grazer Tierheim ausgesetzten Katze hat zahlreiche Menschen berührt. Nun gibt es ein erstes Update von der Arche Noah: Die Samtpfote hat nicht nur einen Namen bekommen, sondern entwickelt sich auch gut. Gleichzeitig bedankt sich das Tierheim für die große Anteilnahme.

Aus der Fundkatze wurde „Ida“

Nachdem die Katze Ende Juli in einer verschlossenen Transportbox vor dem Tierheim entdeckt worden war, erhielt sie inzwischen den Namen „Ida“. Laut Arche Noah zeigt sie keinerlei auffälliges Verhalten. Im Gegenteil: Die Mitarbeiter beschreiben sie als besonders verschmust und menschenbezogen. Gerade deshalb sei für das Team nur schwer nachvollziehbar, warum das Tier einfach zurückgelassen wurde. Mehr zu dem Fall liest du hier: Mitten in der Nacht: Katze nachts vor Grazer Tierheim ausgesetzt.

Große Welle der Hilfsbereitschaft

Der Fund sorgte in den sozialen Medien für große Aufmerksamkeit. Viele Menschen meldeten sich nicht nur mit möglichen Hinweisen, sondern fragten auch, wie sie Ida oder das Tierheim unterstützen können. Die Arche Noah bedankt sich für diese Hilfsbereitschaft. Wer die Versorgung der Tiere finanziell unterstützen möchte, kann dies freiwillig über das Spendenprojekt „Teaming“ tun. Das Tierheim betont jedoch, dass es mit dem ursprünglichen Beitrag in erster Linie Hinweise zur Herkunft der Katze erhalten wollte.

Hinweise weiterhin gesucht

Noch immer ist unklar, wem Ida gehört oder wo sie zuvor gelebt hat. Da die Katze weder gechippt noch registriert ist, gibt es bislang keine Spur zu ihren Besitzern. Die Arche Noah bittet deshalb weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung und will über den Fall informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt.