Tierhilfe Steiermark öffnet ihre Türen beim Vereinsfest

Die Tierhilfe Steiermark lädt am 22. August zum Vereinsfest nach Kalsdorf bei Graz ein. Besucher erwartet ein buntes Programm für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Fest möchte die Tierhilfe Steiermark zeigen, was hinter ihren täglichen Einsätzen steckt.

Mit dem Fest möchte die Tierhilfe Steiermark zeigen, was hinter ihren täglichen Einsätzen steckt.

Die Tierhilfe Steiermark veranstaltet am Samstag, 22. August, ihr zweites Vereinsfest. Ab 11 Uhr sind Besucherinnen und Besucher beim Ferdinand Reloaded in Kalsdorf bei Graz eingeladen, die ehrenamtliche Arbeit des Vereins kennenzulernen. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind willkommen.

Einblick in die Arbeit der Tierretter

Mit dem Fest möchte die Tierhilfe Steiermark zeigen, was hinter ihren täglichen Einsätzen steckt. Die ehrenamtlichen Mitglieder kümmern sich regelmäßig um verletzte oder in Not geratene Tiere und arbeiten dabei eng mit anderen Einsatz- und Tierschutzorganisationen zusammen.

©Tierhilfe Steiermark

Programm für die ganze Familie

Für Kinder und Erwachsene wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Geplant sind unter anderem Doggypools, eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Tombola sowie verschiedene Spiel- und Kreativangebote. Auch Hunde sind bei der Veranstaltung willkommen.

Live-Musik und Kulinarik

Musikalisch sorgen mehrere Bands und Künstler für Unterhaltung, bevor der Abend mit einer Disco ausklingt. Für Speisen und Getränke stehen ein Foodtruck sowie Snacks, Kuchen und Eis bereit. Das Vereinsfest findet am 22. August ab 11 Uhr beim Ferdinand Reloaded in der Pulverturmstraße 1 in Kalsdorf bei Graz statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert