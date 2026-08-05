Darryl Williams verstärkt Trainerteam der Graz99ers

Die Moser Medical Graz99ers haben ihren neuen Assistenztrainer präsentiert. Mit dem Kanadier Darryl Williams holt der Meister einen langjährigen NHL-Coach nach Graz und setzt künftig auf geballte Erfahrung an der Bande.

Die Moser Medical Graz99ers haben ihren vakanten Posten des Assistenztrainers neu besetzt. Mit dem Kanadier Darryl Williams verstärkt ein Coach mit langjähriger NHL-Erfahrung den Trainerstab des amtierenden Meisters. Gemeinsam mit Head Coach Dan Lacroix bringt das Duo künftig insgesamt 25 Jahre Erfahrung aus der nordamerikanischen Profiliga mit.

Ersatz für Nate DiCasmirro gefunden

Nachdem Assistenztrainer Nate DiCasmirro den Verein vor wenigen Wochen überraschend verlassen hatte, waren die Graz99ers auf der Suche nach einem Nachfolger. Pünktlich zum Trainingsauftakt wurde dieser nun präsentiert. Der 58-jährige Darryl Williams war in den vergangenen Jahren unter anderem für die Vancouver Canucks, die New York Rangers und die Philadelphia Flyers tätig. In der NHL arbeitete er als Video Coach und Assistant Coach, zudem stand er 2023 bei den Philadelphia Flyers für ein Spiel als Cheftrainer an der Bande.

Viel Erfahrung für den Meister

Williams blickt nicht nur auf eine langjährige Trainerkarriere zurück, sondern war zuvor auch als Spieler aktiv. Unter anderem absolvierte er zwei NHL-Spiele für die Los Angeles Kings sowie zahlreiche Einsätze in den nordamerikanischen Profiligen AHL und IHL. Der neue Assistenztrainer freut sich auf seine Aufgabe in Graz und bezeichnete es als große Ehre, Teil des amtierenden Meisters zu werden. Er wolle die Mannschaft und den Verein bestmöglich unterstützen.

Lob vom Trainerteam

Head Coach Dan Lacroix sieht in Williams eine wertvolle Verstärkung für den Trainerstab. Vor allem dessen Fachwissen, Persönlichkeit und langjährige Erfahrung auf höchstem Niveau sollen der Mannschaft zugutekommen. Auch Sportdirektor Philipp Pinter zeigt sich überzeugt vom Neuzugang. Neben seiner sportlichen Expertise bringe Williams große Leidenschaft für das Coaching und einen ausgezeichneten Ruf mit nach Graz.