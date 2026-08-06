HSG Graz schlägt zum Trainingscamp in Bad Waltersdorf auf

Die HSG Holding Graz zieht von Freitag bis Sonntag ins Heilthermen Resort Bad Waltersdorf. Dort beginnt die zweite Phase der Vorbereitung - mit intensiven Einheiten, einem Testspiel und Zeit zur Regeneration.

Für die Spieler der HSG Holding Graz geht die Saisonvorbereitung in die nächste Runde. Von Freitag bis Sonntag absolviert die Mannschaft ein Kurztrainingscamp im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf. Damit startet das Team in die zweite Phase seiner Vorbereitung. Auch in diesem Jahr verbindet die HSG intensive Trainingstage mit Erholung im Resort.

Auftakt am Freitag

Der Startschuss fällt am Freitagmittag, dem 7. August, mit dem Check-in im Quellenhotel. Lange bleiben die Spieler dort allerdings nicht. Direkt danach geht es zur ersten Trainingseinheit in die Sporthalle Hartberg. Dort beginnt das sportliche Programm des Wochenendes.

Test in Hartberg

Neben den intensiven Trainingseinheiten steht auch ein Testspiel auf dem Plan. Die HSG Holding Graz trifft dabei in der Sporthalle Hartberg auf Čakovec. Die Partie ist ein weiterer Teil der Vorbereitung auf die kommende Saison. Mannschaft und Trainer können dabei sehen, woran in den nächsten Wochen noch gearbeitet werden muss.

Kraft in den Thermen

Nach der ersten intensiven Vorbereitungsphase spielt auch die Erholung eine wichtige Rolle. Dafür nutzt die Mannschaft die beiden Thermen des Heilthermen Resorts Bad Waltersdorf. Dort können die Spieler nach den Einheiten regenerieren und neue Kräfte sammeln. So verbindet das Kurztrainingscamp sportliche Arbeit mit gezielten Erholungspausen.