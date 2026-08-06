Graz: Neue Markthalle bekommt jetzt „schwebendes“ Holzdach

Am Grazer Hofbauerplatz wächst die neue Markthalle weiter. Ab Freitag werden die ersten mächtigen Holzträger montiert. Sie hängen an Zugstangen und lassen das Dach später beinahe schweben.

Am Grazer Hofbauerplatz beginnt der nächste große Bauabschnitt: Ein besonderes Holzdach wird montiert, bevor der Bauernmarkt im Oktober in die neue Halle zurückkehrt.

Am Grazer Hofbauerplatz beginnt der nächste große Bauabschnitt: Ein besonderes Holzdach wird montiert, bevor der Bauernmarkt im Oktober in die neue Halle zurückkehrt.

Nach Fundamenten, Betontragwerk und neuer WC-Anlage folgt nun der nächste gut sichtbare Bauabschnitt. Am Freitag, 7. August, wird in den Morgenstunden nördlich des Hofbauerplatzes ein Kran aufgebaut. Sein rund 45 Meter langer Ausleger reicht über den gesamten Platz. Ab dem Vormittag beginnt die Montage der ersten beiden Hauptträger für das mittlere Hallendach.

Träger am Kran

Die beiden Träger bestehen aus Brettschichtholz-Fichte und sind jeweils 24,30 Meter lang. Jeder Träger ist 36 Zentimeter hoch, 16 Zentimeter breit und wiegt rund 800 Kilogramm. Der Kran fädelt sie diagonal zwischen den Betonstützen ein. Anschließend werden sie an den acht bereits montierten Stahlabhängungen befestigt.

Das Dach schwebt

Dabei liegen die Holzträger nicht direkt auf den Betonstützen auf. Sie hängen an Zugstangen, die mit dem Tragwerk verbunden sind. So entsteht die charakteristische „schwebende“ Dachkonstruktion. Sie trägt das mittlere Dach und die beiden angrenzenden Dächer.

Vier Wochen Bauzeit

Die Arbeiten am gesamten Holztragwerk sollen rund vier Wochen dauern. Gleichzeitig werden die Dachflächen errichtet und die Photovoltaikanlage vorbereitet. Danach folgen bis Ende des Sommers die Platzflächen, die angrenzenden Kreuzungsbereiche und neue Bäume. Je nach Wetter und Pflanzbedingungen sollen die Gleditschien voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober gesetzt werden.

Markt kehrt zurück

Bereits eingebaut ist eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Litern. Laut Stadt handelt es sich um die erste Regenwasserzisterne dieser Art in Graz. Das gesammelte Niederschlagswasser soll künftig Bäume im Stadtgebiet bewässern. Mitte Oktober 2026 soll die neue Markthalle fertig sein und der Bauernmarkt aus dem benachbarten Park an seinen bisherigen Standort zurückkehren.