Todesopfer nach Kollision mit Zug: Bahnstrecke südlich von Graz gesperrt
Zu einem tödlichen Unfall kam es am Donnerstagvormittag auf der GKB-Bahnstrecke zwischen Premstätten und Lieboch. Eine Schnellbahngarnitur kollidierte auf einem Bahnübergang mit einem Auto. Eine Person kam dabei ums Leben.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der GKB-Strecke im Bereich Premstätten südlich von Graz. Nach bisherigen Informationen wurde ein Auto auf einem Bahnübergang von einer Schnellbahngarnitur erfasst. Die Polizei bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass eine Person bei dem Unfall ums Leben kam. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie überlebte den Zusammenstoß nicht. Nähere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt.
Schienenersatzverkehr eingerichtet
Nach dem Unfall musste der Betrieb auf den Bahnlinien S61 und S7 vorübergehend eingestellt werden. Für betroffene Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
Update: Neue Details bekannt
Nun gibt die Polizei nähere Informationen zum Todesopfer und Unfall bekannt. Mehr dazu hier: Tödlicher Zugunfall bei Premstätten: Polizei gibt weitere Details bekannt.