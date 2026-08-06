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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zug in der Ferne.
Eine Person stirbt bei einer Kollision mit einem Zug nahe Graz.
Graz-Umgebung
06/08/2026
Tödlicher Bahnunfall
Update-Artikel

Todesopfer nach Kollision mit Zug: Bahnstrecke südlich von Graz gesperrt

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Donnerstagvormittag auf der GKB-Bahnstrecke zwischen Premstätten und Lieboch. Eine Schnellbahngarnitur kollidierte auf einem Bahnübergang mit einem Auto. Eine Person kam dabei ums Leben.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der GKB-Strecke im Bereich Premstätten südlich von Graz. Nach bisherigen Informationen wurde ein Auto auf einem Bahnübergang von einer Schnellbahngarnitur erfasst. Die Polizei bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass eine Person bei dem Unfall ums Leben kam. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie überlebte den Zusammenstoß nicht. Nähere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Nach dem Unfall musste der Betrieb auf den Bahnlinien S61 und S7 vorübergehend eingestellt werden. Für betroffene Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Update: Neue Details bekannt

Nun gibt die Polizei nähere Informationen zum Todesopfer und Unfall bekannt. Mehr dazu hier: Tödlicher Zugunfall bei Premstätten: Polizei gibt weitere Details bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert
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