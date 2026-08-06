Tödlicher Zugunfall bei Premstätten: Polizei gibt weitere Details bekannt

Wie berichtet, kam es am Donnerstagvormittag auf der GKB-Strecke zwischen Premstätten und Lieboch zu einem tödlichen Unfall. Nun hat die Polizei weitere Details zum Hergang veröffentlicht

Am Donnerstag gegen 10 Uhr ereignete sich auf der Bahnstrecke im Bereich Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) ein schwerer Unfall. Eine Schnellbahngarnitur erfasste auf einem Bahnübergang einen Wagen, eine Person starb dabei. Mehr dazu hier: Todesopfer nach Kollision mit Zug: Bahnstrecke südlich von Graz gesperrt.

Todesopfer ist 71-jährige Steirerin

Die Polizei gab nun nähere Informationen zum Unfallhergang bekannt. Demnach war eine 71-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Auto auf der Gemeindestraße „Am Damm“ unterwegs. Sie fuhr aus Richtung der dort ansässigen Firmen in Richtung Tobelbader Straße.

Lenkerin dürfte Rotlicht übersehen haben

Laut Polizei wollte die Frau die Eisenbahnkreuzung überqueren, als sich gleichzeitig ein Personenzug der Strecke Köflach–Graz in Richtung Graz näherte. Die mit Lichtsignalen gesicherte Eisenbahnkreuzung dürfte die Lenkerin dabei übersehen haben. In weiterer Folge kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Wagen und dem Zug. Durch den Aufprall wurde das Auto zur Seite geschleudert und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die 71-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zugverkehr vorübergehend eingestellt

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 20 Fahrgäste im Zug. Über Verletzte unter den Passagieren ist derzeit nichts bekannt. Die Bahnstrecke blieb während der Erhebungen und der Unfallaufnahme bis etwa 12.20 Uhr gesperrt. Betroffen waren die Linien S61 und S7. Für Reisende wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.