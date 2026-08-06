Bekanntes italienisches Lokal in Graz schlittert in die Insolvenz

Das italienische Restaurant Casa Costiera in der Grazer Schmiedgasse ist seit März geschlossen. Nun wurde über die Betreiberfirma nach einem Gläubigerantrag ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Über die Casa Costiera Graz GmbH wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit. Das Restaurant in der Schmiedgasse hatte Anfang März 2026 seinen Betrieb eingestellt. 5 Minuten berichtete: „Nach reiflicher Überlegung“: Bekannter Italiener in Graz schließt. In weiterer Folge wurde die Gesellschaft aufgelöst und Gläubiger wurden aufgefordert, ihre offenen Forderungen anzumelden.

13 Mitarbeiter beschäftigt

Die Casa Costiera Graz GmbH wurde im Jahr 2018 gegründet. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen laut AKV einen Umsatz von rund 720.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Schließung waren 13 Mitarbeiter beschäftigt. Da das Insolvenzverfahren erst eröffnet wurde, liegt derzeit noch kein vollständiger Überblick über die Vermögenssituation des Unternehmens vor. Dieser soll nun durch die Insolvenzverwaltung erstellt werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Kanzlei Kaan Cronenberg Rechtsanwälte GmbH aus Graz bestellt.