GAK 1902 holt ÖFB-U21-Teamspieler aus England

Der GAK 1902 verstärkt sein Mittelfeld mit Souleyman Mandey. Der gebürtige Wiener war zuletzt für die Nachwuchsmannschaft von West Bromwich Albion im Einsatz und wagt nun den Schritt zurück nach Österreich. Der 1,89 Meter große Mittelfeldspieler wurde unter anderem in den Nachwuchsakademien der Glasgow Rangers und von West Bromwich Albion ausgebildet. Beim Klub aus Birmingham entwickelte er sich über den Akademiebereich weiter und kam auch bereits in der Championship, der zweithöchsten englischen Spielklasse, zum Einsatz.

Erfahrung aus England und ÖFB-U21

Mandey absolvierte für die U21 von West Bromwich Albion mehr als 30 Pflichtspiele in der Premier League 2. Zudem steht der Mittelfeldspieler aktuell im Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft. Beim GAK soll der 20-Jährige vor allem mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Dynamik und seiner Flexibilität im Zentrum für zusätzliche Optionen sorgen. Er kann sowohl im zentralen als auch im offensiveren Mittelfeld eingesetzt werden.

GAK sieht großes Potenzial

Sportdirektor Andreas Lienhart zeigt sich vom Neuzugang überzeugt: Mandey bringe trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem englischen Fußball mit. Besonders seine Athletik, seine Übersicht und seine Fähigkeiten am Ball würden ihn auszeichnen. Auch Präsident René Ziesler betont die Bedeutung des Transfers. Der Klub habe intensiv an der Verpflichtung gearbeitet und sehe Mandey als Wunschspieler. Dass ein aktueller ÖFB-U21-Spieler vom Weg des GAK überzeugt werden konnte, sei ein Zeichen für die Ausrichtung des Vereins.

Mandey freut sich auf neue Herausforderung

Der Neuzugang selbst sieht den Wechsel nach Graz als nächsten Schritt in seiner Karriere. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt, nun wolle er sich schnell einleben, der Mannschaft helfen und sich in der Bundesliga beweisen. Mandey erhält beim GAK 1902 einen Vertrag über drei Jahre.