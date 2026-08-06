Grazer (22) wartet vergeblich auf Job-Zusage: Am Ende muss Firma zahlen

Ein 22-jähriger Grazer erlebte eine böse Überraschung. Er vertraute auf eine schriftliche Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber, doch die versprochene Rückkehr in den Betrieb blieb aus.

Zehn Monate lang arbeitete der junge Mann in einem Steinmetzbetrieb in Graz. Wie die Arbeiterkammer Steiermark berichtet, bat ihn sein Chef darum, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden. Der Grund: Im März sollte der 22-Jährige wieder zurück in den Betrieb kommen. Für den Arbeiter klang das nach einer klaren Vereinbarung, zumal die Zusage schriftlich festgehalten worden sei. Doch als der vereinbarte Zeitpunkt näher rückte, änderte sich die Situation.

Arbeitgeber sagt Wiedereinstellung ab

Im März fragte der junge Grazer laut Arbeiterkammer mehrfach beim Unternehmen nach, wann er wieder beginnen könne. Die Antwort fiel jedoch anders aus als erwartet: „Wir stellen dich doch nicht wieder ein“, soll ihm mitgeteilt worden sein. Der 22-Jährige wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer Steiermark. Dort wurde der Fall geprüft und die schriftliche Vereinbarung gegenüber dem Betrieb thematisiert.

Arbeiterkammer setzt Entschädigung durch

Die Arbeiterkammer machte nach eigenen Angaben deutlich, dass eine schriftlich zugesagte Vereinbarung nicht einfach ignoriert werden könne. „Eine schriftliche Zusage ist bindend“, betont die AK Steiermark. Nach der Intervention erhielt der junge Mann schließlich eine Kündigungsentschädigung von mehr als 1.300 Euro. Zusätzlich bekam er ein korrekt ausgestelltes Dienstzeugnis.