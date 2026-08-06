Schlangenlinien und Überschlag: Betrunkener Lenker kollidierte mit drei Fahrzeugen in Graz

In Graz-Jakomini überschlug sich am Donnerstagnachmittag ein schwer alkoholisierter 26-Jähriger mit seinem Pkw. Zuvor war der Mann gegen drei parkende Fahrzeuge geprallt.

Der Mann war gegen 15:30 Uhr auf der Schönaugasse unterwegs, als er gegen drei parkende Fahrzeuge prallte. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. 2Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin, die hinter dem 26-Jährigen fuhr, gab an, dass dieser mehrfach abrupte Geschwindigkeitswechsel durchgeführt habe und in Schlangenlinien gefahren sei“, erklären die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Schwere Alkoholisierung

Passanten befreiten den Verunglückten aus dem Fahrzeugwrack. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in das LKH Graz gebracht. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem 26-Jährigen eine schwere Alkoholisierung fest und nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab.

Hoher Sachschaden

Sowohl am Fahrzeug des Unfallverursachers als auch an den drei geparkten Autos entstand ein erheblicher Sachschaden. Zur Bergung der Fahrzeuge und Sicherung der Unfallstelle stand die Berufsfeuerwehr Graz mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz.