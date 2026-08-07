Umleitung in Graz: Diese Haltestellen werden verlegt

In Graz müssen sich Fahrgäste der Linie 64E am Dienstag auf Änderungen einstellen: Wegen Reparaturarbeiten fährt der Bus zwischen 9 und 12 Uhr eine Umleitung. Auch drei Haltestellen werden verlegt.

Wegen Reparaturarbeiten wird die Grazer Buslinie 64E am 11. August für drei Stunden umgeleitet. Drei Haltestellen werden vorübergehend verlegt.

Wegen Reparaturarbeiten wird die Grazer Buslinie 64E am 11. August für drei Stunden umgeleitet. Drei Haltestellen werden vorübergehend verlegt.

Grund für die Umleitung sind Reparaturarbeiten an den Pollern in der Marburger Straße. Betroffen ist die Linie 64E in beiden Fahrtrichtungen. Die Änderungen gelten am Dienstag, dem 11. August 2026, von 9 bis 12 Uhr. Danach soll der Bus wieder auf seiner gewohnten Strecke fahren.

Richtung Puntigam

In Richtung Puntigam fahren die Busse ab der Haltestelle Morrehof anders als üblich. Die Umleitung führt über die St.-Peter-Hauptstraße und die Petrifelderstraße. Anschließend wird die Haltestelle Paul-Keller-Gasse angefahren. Von dort geht es weiter nach Puntigam.

Zum Klinikum Mitte

Auch in Richtung St. Leonhard und Klinikum Mitte ändert sich die Strecke. Ab der Haltestelle Paul-Keller-Gasse fahren die Busse über die Petrifelderstraße und die St.-Peter-Hauptstraße. Danach halten sie bei der Haltestelle Morrehof. Von dort wird die gewohnte Strecke nach St. Leonhard fortgesetzt.

Haltestellen verlegt

Während der Arbeiten werden drei Haltestellen in beiden Richtungen vorübergehend verlegt. Die Haltestelle Marburger Straße wird durch die Haltestelle Morrehof ersetzt. Statt beim ORF-Zentrum hält der Bus bei der Haltestelle Petersbergenstraße. Die Haltestelle Hertzgasse wird zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse verlegt.