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Bild auf 5min.at zeigt zeigt ein Messer und ein Polizeiauto.
Verdächtiger nach Messerangriff bei Grazer Obdachlosenunterkunft gefasst.
Graz
07/08/2026
Fahndung

Blutiger Streit in Grazer Notschlafstelle: Drei Verletzte nach Messerangriff

Nach einer Auseinandersetzung in einer Obdachlosenunterkunft Donnerstagabend, bei der drei Männer durch Messerangriffe verletzt worden waren, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Kurze Zeit später folgte eine Festnahme.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Gegen 23 Uhr wurden mehrere Streifen der Polizei zu einer Notschlafstelle für Obdachlose gerufen, da dort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Bewohnern gemeldet worden war. „Bei dem Vorfall wurden drei Personen durch Messerstiche verletzt. Ein 39-jähriger Türke erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Zwei weitere Männer im Alter von 47 (Türkei) und 75 Jahren (Bosnien) wurden leicht verletzt“, berichtet die Polizei. Rettungskräfte versorgten die Männer und brachten sie in Grazer Krankenhäuser.

Festnahme nach Fahndung

Aufgrund von Zeugenangaben gelang es den Polizisten noch am Tatort, den mutmaßlichen Angreifer als einen 48-jährigen Türken zu identifizieren. Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung im gesamten Grazer Stadtgebiet ein. Bereits kurze Zeit später nahmen Polizeikräfte den flüchtigen 48-Jährigen im Stadtgebiet fest. Im Zuge der Festnahme stellten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

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