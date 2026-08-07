Graz: Gratis Impfstoff gegen Gürtelrose und Pneumokokken verfügbar

Wer sich gegen Gürtelrose oder Pneumokokken impfen lassen möchte, hat derzeit gute Chancen: Die Impfstelle der Stadt Graz verfügt aktuell über ausreichend Impfstoff. Die Impfungen sind kostenlos.

Die Impfstelle der Stadt Graz bietet derzeit kostenlose Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken an. Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen ab 60 Jahren sowie an bestimmte Risikogruppen. Nach Angaben der Stadt ist aktuell genügend Impfstoff vorhanden.

Zwei Impfungen für vollständigen Schutz

Für einen vollständigen Schutz gegen Gürtelrose sind zwei Impfungen notwendig. Die zweite Dosis sollte im Abstand von zwei bis sechs Monaten nach der ersten verabreicht werden. „Eine Gürtelrose ist eine sehr schmerzhafte Erkrankung, die in der Folge langanhaltende, sehr unangenehme und schlecht behandelbare Nervenschmerzen verursachen kann. Pneumokokken können vor allem schwere Lungenentzündungen, aber auch Blutvergiftung und Hirnhautentzündung auslösen. Besonders für ältere Menschen und Personen mit chronischen Erkrankungen sind die Impfungen empfohlen“, erklärt Dr.in Michaela Cartellieri, Ärztin und Impfreferentin der Impfstelle.

Impfstelle lädt zur Beratung ein

Auch der Leiter der Impfstelle, Lukas Orac, verweist auf die derzeit gute Versorgungslage: „Wir verfügen aktuell über ausreichend Impfstoff und können sowohl Gürtelrose- als auch Pneumokokken-Impfungen anbieten. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich in der Impfstelle beraten.“ Die Impfungen werden in der Impfstelle der Stadt Graz in der Schmiedgasse 26 durchgeführt. Eine Beratung vor Ort ist ebenfalls möglich.