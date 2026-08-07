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/ ©Berufsfeuerwehr Graz
Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte.
Einsatzkräfte holen verletzte Frau aus Gelände beim Reinerkogel.
Graz
07/08/2026
Menschenrettung

Einsatz am Reinerkogel: Frau nach Sturz aus unwegsamen gelände gerettet

Eine ältere Dame ist am Donnerstagvormittag auf dem Weg zum Reinerkogel in Graz gestürzt. Die Berufsfeuerwehr rückte aus und brachte die Frau sicher aus dem unwegsamen Gelände.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Am Donnerstagvormittag kam es im Bereich des Reinerkogels in Graz zu einem Rettungseinsatz. Eine ältere Frau war im Gelände gestürzt und konnte sich nicht selbstständig aus der schwierigen Situation befreien. Die Berufsfeuerwehr Graz übernahm die Erstversorgung der Verletzten und bereitete anschließend die Rettung aus dem unwegsamen Bereich vor.

Einsatzkräfte retteten Frau nach Sturz

Für die Personenrettung standen insgesamt drei Fahrzeuge und 13 Mitglieder der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz. Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz wurde die Frau schließlich sicher aus dem Gelände gebracht.

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