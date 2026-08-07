„Eleven Graz“-Betreiber ist insolvent: Wie es mit seinen Lokalen weitergehen soll

Über das Vermögen des Grazer Gastronomen Arsim Gjergji wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen sind das „Eleven Graz“ und das „Wirtshaus Gratkorn“. Beide Betriebe sollen vorerst weitergeführt werden.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz hat am Freitag, 7. August, über das Vermögen des Grazer Gastronomen Arsim Gjergji ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Unternehmer betreibt das „Eleven Graz“ in der Kaiserfeldgasse sowie das „Wirtshaus Gratkorn“ in der Bahnhofstraße in Gratkorn. Laut Angaben des Schuldners belaufen sich die vorläufigen Passiva auf rund 187.445 Euro.

Betriebe sollen fortgeführt werden

Trotz der Insolvenz ist geplant, beide Gastronomiebetriebe weiterzuführen. Dem KSV1870 zufolge sind dafür Reorganisationsmaßnahmen sowie zusätzliche finanzielle Mittel von dritter Seite vorgesehen. Der angebotene Sanierungsplan sieht eine Quote von insgesamt 30 Prozent für die Insolvenzgläubiger vor, die in drei Teilzahlungen innerhalb von zwei Jahren geleistet werden soll. Ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger möglich ist und der Sanierungsplan eingehalten werden kann, wird nun vom bestellten Insolvenzverwalter geprüft.

Liquiditätsengpässe als Ursache

Als Gründe für die Insolvenz nennt der Schuldner laut KSV1870 unter anderem Liquiditätsengpässe, einen zeitlichen Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse für 2024 und 2025 sowie offenen Aufarbeitungsbedarf in der Buchhaltung. Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bestätigt, dass der Unternehmer seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte, weshalb das Sanierungsverfahren eröffnet wurde. Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Helmut Horn bestellt. Die Anmeldefrist für Gläubiger endet am 29. September 2026. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 13. Oktober, die Sanierungsplantagsatzung für den 3. November 2026 angesetzt.