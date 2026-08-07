Kopf fehlt: Jesusfigur am Grazer Dom beschädigt

Am Grazer Dom sorgt ein beschädigtes Steinrelief für Aufregung. Der dargestellten Jesusfigur fehlt der Kopf. Wie es dazu gekommen ist, soll nun geklärt werden.

Wer derzeit am Grazer Dom vorbeigeht, kann an dessen Außenseite eine ungewöhnliche Entdeckung machen. Bei einem steinernen Relief, das die Kreuzigung Jesu zeigt, fehlt der Figur des Gekreuzigten der Kopf. Besucher des Gotteshauses bemerkten laut „Kronen Zeitung“ die Beschädigung am Donnerstag. Der Vorfall sorgte daraufhin für Aufsehen. Wann genau der Schaden entstanden ist, steht bislang nicht fest.

Wie kam es zur Beschädigung?

Damit stellt sich vor allem eine Frage: Wie konnte es zu der Beschädigung kommen? Derzeit ist laut „Krone“ noch unklar, ob jemand das Relief absichtlich beschädigt hat. Ebenso möglich ist demnach ein Schaden, der durch das Alter des Kunstwerks entstanden ist. Die Verantwortlichen des Doms waren zunächst noch nicht über den Vorfall informiert. In den kommenden Tagen soll deshalb genauer geklärt werden, was passiert ist.

©5 Minuten | Am Grazer Dom fehlt einer Jesusfigur an einem steinernen Kreuzigungsrelief der Kopf. Die Ursache der Beschädigung ist noch unklar.

Reparatur notwendig

Unabhängig von der Ursache steht fest, dass das beschädigte Relief wieder instand gesetzt werden muss. Zunächst soll geklärt werden, wann und wodurch der Kopf der Jesusfigur verloren ging.