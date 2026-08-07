Technische Probleme: Grazer warten länger auf Post von der Stadt

In Graz kommen derzeit manche Buchungsmitteilungen für Grundsteuer sowie Müll- und Kanalgebühren verspätet an. Die Stadt arbeitet an einer Lösung und beruhigt betroffene Eigentümer.

Wer in Graz Grundsteuer oder Müll- und Kanalbenützungsgebühren bezahlt, wartet derzeit (Freitag, 7. August) möglicherweise länger auf Post von der Stadt. Grund dafür sind technische Probleme bei der Zustellung von Schriftstücken der Abteilung für Gemeindeabgaben. Betroffen sind Grazer Liegenschaftseigentümer. Die Stadt Graz arbeitet nach eigenen Angaben bereits daran, das Problem zu beheben.

Noch nichts erhalten?

Wer seine aktuelle Buchungsmitteilung bisher nicht bekommen hat, kann direkt bei der Stadt nachfragen. Zuständig ist das Referat Grundsteuer und Hausabgaben. Erreichbar ist dieses telefonisch unter +43 316 872-3402. Anfragen sind außerdem per E-Mail an gemeindeabgaben@stadt.graz.at möglich.

Keine Nachteile entstehen

Auch wenn die Buchungsmitteilung erst zum Fälligkeitszeitpunkt oder sogar danach im Postkasten landet, sollen Betroffene keine Nachteile haben. Die Stadt Graz hat dafür nach eigenen Angaben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Damit sollen aufgrund der verzögerten Zustellung keine ungerechtfertigten Einbringungsmaßnahmen gegenüber betroffenen Liegenschaftseigentümer gesetzt werden. Damit müssen Betroffene derzeit zwar mit einer späteren Zustellung rechnen, wegen der Verzögerung aber keine ungerechtfertigten Folgen befürchten. Gleichzeitig arbeitet die Stadt weiter an der Behebung der technischen Probleme. Die Stadt Graz bittet um Verständnis für die Verzögerungen und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.