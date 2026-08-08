Plötzlich Club statt Bank: Hier tanzten 160 Grazer zum Rave

Wer am Freitagabend die Raiffeisenbank in Graz-Straßgang betrat, dürfte zunächst zweimal hingesehen haben. Statt ruhiger Bankatmosphäre erwartete die Besucher im Foyer Musik, DJs und tanzende Gäste. Für einen Abend wurde die Filiale zum Club. Am 7. August ging dort der erste Pop-up-Rave in einer Bank über die Bühne. Das Event „RAVE EISEN“ war bereits im Vorfeld ausverkauft, rund 160 Jugendliche kamen, um zu den Sets von BLACKSTATE, Smurfy, am.SOCIETY und JALIX zu feiern.

Wenn die Bank zum Dancefloor wird

Pop-up-Raves in ungewöhnlichen Locations sind längst mehr als ein kurzlebiger Partytrend. Weltweit werden dafür Orte genutzt, an denen man normalerweise nicht mit Clubmusik und Tanzflächen rechnet – von kleinen Geschäften über Bäckereien bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch beim Zeitpunkt gibt es mittlerweile weniger feste Regeln. Gefeiert wird nicht zwingend erst spät in der Nacht: Pop-up-Partys können zu unterschiedlichen Tageszeiten stattfinden. In Graz wurde nun eine weitere ungewöhnliche Location ausprobiert: eine Bankfiliale.

160 Gäste feiern im Raiffeisen-Foyer

Ab 18 Uhr verwandelte sich das Foyer der Raiffeisenbank Graz-Straßgang in eine Clubkulisse. Gemeinsam mit Pop-Up Raves Graz und der Grazer Eventagentur Jack Coleman wurde die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Für die Gäste gab es mehrere DJ-Sets. Das ungewöhnliche Setting sorgte dabei für einen besonderen Kontrast: Wo sonst Kundinnen und Kunden ihre Bankgeschäfte erledigen, wurde an diesem Abend getanzt. „Zu sehen, wie unsere Filiale für einen Abend zu einem Treffpunkt für so viele junge Grazerinnen und Grazer wurde, war etwas Besonderes“, sagt Natalie Kollmann von der Raiffeisenbank Graz-Straßgang.

©MN / jack-coleman.com | Eine Grazer Raiffeisenbank-Filiale wurde zur Partyzone.

„Raum für Begegnung schaffen“

Mit dem Event wolle die Bank auch zeigen, dass eine Filiale mehr sein könne als ein Ort für klassische Bankgeschäfte. „Mit Veranstaltungen wie dieser möchten wir Raum für Begegnung schaffen und zeigen, dass wir als Bank heute offen für neue Ideen sind“, so Kollmann. Damit wurde aus dem Foyer für einen Abend tatsächlich ein „Raiffeisen Club“ und aus einer Bankfiliale eine der wohl ungewöhnlichsten Grazer Partylocations.