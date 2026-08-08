Junger Spieler mit nur 19 Jahren verstorben: „Wir werden dich nie vergessen

Es sind Worte, die von tiefer Trauer zeugen. Der FC Gratkorn muss Abschied von einem Spieler und Freund nehmen. „Kalti“, wie ihn seine Fußballkollegen nannten, ist am 5. August 2026 im Alter von nur 19 Jahren verstorben. Der Verein teilte die traurige Nachricht und veröffentlichte ein Bild zum Gedenken an den jungen Fußballer. Darauf steht: „In liebevoller Erinnerung an unseren Spieler und Freund Marco Kaltenbacher 2007–2026.“

„Du wirst für immer ein Teil der Familie bleiben“

Beim FC Gratkorn war Kaltenbacher weit mehr als ein Spieler. Mit seiner freundlichen und herzlichen Art, seinem Humor und seiner Leidenschaft für den Fußball sei er ein geschätzter Teil der Mannschaft gewesen. „Kalti war ein geschätzter Teil unserer FC-Gratkorn-Familie“, schreibt der Verein. Die gemeinsame Zeit mit ihm, auf und neben dem Fußballplatz, werde man niemals vergessen. Auch auf dem Gedenkbild findet der Verein emotionale Worte: Marco sei nicht nur ein talentierter Fußballer, sondern auch ein „wunderbarer Mensch“ gewesen, der das Team mit seiner positiven Art, seinem Einsatz und seiner Leidenschaft bereichert habe.

Worte des Abschieds: „Ruhe in Frieden, Kalti“

Besonders schwer wiegt der Verlust für seine Familie, seine Freunde und all jene Menschen, die ihm nahestanden. Ihnen spricht der FC Gratkorn sein tief empfundenes Mitgefühl aus. „Unsere Gedanken sind bei ihnen“, so der Verein. Zum Abschied bleibt eine letzte Botschaft: „Danke für alles, Marco. Du fehlst.“ Und: „FC Gratkorn – eine Familie. Für immer.“ „Ruhe in Frieden, Kalti. Du wirst für immer ein Teil der FC-Gratkorn-Familie bleiben. Wir werden dich nie vergessen“, schreibt der Verein.