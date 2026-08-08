Erster Österreich-Standort: Neues Lokal zieht in ehemalige Vapiano-Flächen

In der Grazer Innenstadt tut sich gastronomisch wieder etwas Neues: Am Sparkassenplatz 4 soll schon bald ein neues Pizza-Restaurant seine Türen öffnen. Das deutsche Konzept „60 Seconds to Napoli“ kommt nach Graz und übernimmt jene Flächen, in denen sich zuvor Vapiano befand. Noch müssen sich Pizza-Fans allerdings etwas gedulden. Auf der offiziellen Website wird der Grazer Standort aktuell noch als „Coming soon“ geführt. Ein konkreter Eröffnungstermin ist dort bisher nicht angegeben.

Neapolitanische Pizza kommt auf den Teller

Wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich bei „60 Seconds to Napoli“ alles um Pizza nach neapolitanischem Vorbild. Das Konzept setzt auf hochwertige Zutaten und einen besonders lange gereiften Teig. Bis zu 72 Stunden darf der Pizzateig ruhen, bevor die Pizza im Ofen landet. Gebacken wird bei rund 485 Grad und das nur etwa 60 Sekunden lang. Daher kommt auch der Name des Restaurants. Zum Einsatz kommen unter anderem San-Marzano-Tomaten und Fior di Latte aus Kampanien. Neben Pizza gehört auch Wein zum Konzept des Restaurants.

Unternehmen öffnet ersten Standort in Österreich

Mit dem Grazer Standort expandiert das Unternehmen erstmals nach Österreich. „60 Seconds to Napoli“ betreibt bereits zahlreiche Restaurants in Deutschland und ist auch an Standorten in der Schweiz vertreten. Der neue Grazer Standort soll laut Unternehmenswebsite täglich von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet sein.