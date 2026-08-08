Dramatischer Lkw-Unfall auf A2: Sattelzug schlittert an Betonwand entlang, fängt Feuer

Ein Sattelzug krachte am Donnerstag auf der A2 bei Graz gegen die Mittelleitwand. Die Zugmaschine wurde dabei auf die Betonwand gehoben. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Südautobahn kam es am Freitag zu einem aufwendigen Feuerwehreinsatz. Zwischen Graz-Ost und der Betriebsumkehre Autal verlor ein ausländischer Sattelzug in Fahrtrichtung Wien aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle. Der Lkw prallte gegen die Mittelleitwand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zugmaschine auf die Betonelemente gehoben. Der gesamte Sattelzug schlitterte anschließend noch mehrere Meter an der Betonbegrenzung entlang, ehe er zum Stillstand kam.

Lkw-Lenker auf Gegenfahrbahn löscht Feuer

Nach dem Unfall geriet der Sattelzug in Brand. Noch bevor die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, kam einem anderen Lkw-Lenker auf der Gegenfahrbahn eine entscheidende Rolle zu. Der Mann hielt an und bekämpfte den Entstehungsbrand mit mehreren Feuerlöschern. Dadurch konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Die Feuerwehren Raaba und Feldkirchen bei Graz übernahmen anschließend die Absicherung der Unfallstelle und stellten einen zweifachen Brandschutz her.

©FF Raaba | Spektakulärer Einsatz am Freitag auf der A2.

Große Menge Diesel tritt aus

Durch die schweren Beschädigungen am Sattelzug trat außerdem eine große Menge Dieselkraftstoff aus. Um die Folgen des Schadstoffaustritts zu bewältigen, wurde die Feuerwehr Werndorf mit dem Ölschadensfahrzeug nachalarmiert. Gemeinsam mit der ASFINAG banden die Einsatzkräfte die ausgelaufenen Betriebsmittel und bereiteten die Fahrbahn für die spätere Freigabe vor. Auch das Rote Kreuz stand im Einsatz. Der Lenker des verunfallten Sattelzugs sowie eine weitere Person wurden medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

A2 zeitweise komplett gesperrt

Für die Bergung des schwer beschädigten Sattelzugs wurde zusätzlich ein Bergeunternehmen angefordert. Die Feuerwehren unterstützten die Bergungsarbeiten und sorgten währenddessen für Brandschutz und die notwendige Absicherung. Wegen der aufwendigen Arbeiten musste die A2 zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Autobahnpolizei unterstützte die Einsatzkräfte bei der Verkehrsregelung und der Absicherung der Unfallstelle. Warum der Sattelzug von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelleitwand prallte, war zunächst noch Gegenstand weiterer Erhebungen.