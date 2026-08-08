Champions-League-Spiel: Das müssen Fans rund ums Grazer Stadion wissen

Am Dienstag trifft der SK Puntigamer Sturm Graz in der Champions-League-Qualifikation auf Fenerbahçe Istanbul. Rund um das Stadion in Liebenau gilt deshalb am Spieltag ein eigener Sicherheitsbereich.

In Graz steht am Dienstag, 11. August, ein Fußballabend mit besonderem Sicherheitsaufwand bevor: Um 20.30 Uhr empfängt der SK Puntigamer Sturm Graz im Stadion Graz-Liebenau Fenerbahçe Istanbul zum Champions-League-Qualifikationsspiel. Rund um die Partie hat die Landespolizeidirektion Steiermark einen Sicherheitsbereich eingerichtet. Dieser gilt am 11. August ab 15 Uhr bis 12. August um 1 Uhr.

Polizei kann Personen wegweisen

Der Sicherheitsbereich soll rund um das Stadion für zusätzliche Möglichkeiten der Polizei sorgen. Personen, die im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum begehen oder bereits begangen haben, können von den Einsatzkräften aus dem Bereich weggewiesen werden. Gleichzeitig erhalten diese Personen ein Betretungsverbot für den Sicherheitsbereich. Wer trotz eines solchen Verbots wieder in den Bereich zurückkehrt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dafür kann eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro verhängt werden. Sollte die Geldstrafe nicht bezahlt werden können, droht eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen. Setzt eine Person ihr strafbares Verhalten trotz Abmahnung fort, kann sie außerdem festgenommen werden.

Sicherheitsbereich umfasst mehrere Grazer Straßenzüge

Der festgelegte Bereich erstreckt sich über zahlreiche Straßen rund um das Stadion Graz-Liebenau. Die Grenze verläuft unter anderem über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Evangelimanngasse, Münzgrabenstraße, Harmsdorfgasse, Weinholdstraße, Dr.-Lister-Gasse und Lortzinggasse. Weiter führt die Begrenzung über die Paul-Ernst-Gasse, Karl-Huber-Gasse, Raiffeisenstraße, Lisztgasse, Kollowitzgasse, Eduard-Keil-Gasse und Kasernstraße zurück zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Für Anrainer und Besucher bedeutet die Verordnung vor allem: Der Sicherheitsbereich gilt nicht automatisch für alle Personen als Betretungsverbot. Dieses richtet sich gegen jene Personen, denen die Polizei aufgrund eines gefährlichen Angriffs im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung ein entsprechendes Verbot auferlegt.