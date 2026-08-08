Fanmarsch in Graz: Öffis müssen immer wieder warten

Rund um das Stadion Liebenau und in der Grazer Innenstadt kann es am Dienstag, 11. August, zu Anhaltungen bei Bim und Bus kommen. Grund ist ein Fanmarsch vor dem Spiel von Sturm Graz gegen Fenerbahce Istanbul.

Rund um das ausverkaufte Sturm-Spiel gegen Fenerbahce müssen sich Fahrgäste in Graz am Dienstagabend auf kurzfristige Anhaltungen mehrerer Straßenbahn- und Buslinien einstellen. Grund ist ein Fanmarsch vom Hauptplatz zum Stadion.

Rund um das ausverkaufte Sturm-Spiel gegen Fenerbahce müssen sich Fahrgäste in Graz am Dienstagabend auf kurzfristige Anhaltungen mehrerer Straßenbahn- und Buslinien einstellen. Grund ist ein Fanmarsch vom Hauptplatz zum Stadion.

Am Dienstag, 11. August 2026, trifft der SK Sturm um 20.30 Uhr im ausverkauften Stadion Graz Liebenau auf Fenerbahce Istanbul. Bereits ab 15 Uhr gilt rund um das Stadion ein polizeilich verordneter Sicherheitsbereich. Auswirkungen gibt es später auch auf den öffentlichen Verkehr. Vor allem zwischen Innenstadt und Liebenau müssen Fahrgäste mit kurzen Unterbrechungen rechnen.

Fanmarsch ab 18 Uhr

Die Fans von Fenerbahce treffen sich zunächst in der Grazer Innenstadt. Gegen 18 Uhr beginnt ihr Marsch vom Hauptplatz über Herrengasse, Jakominiplatz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Liebenauer Hauptstraße bis zum Gästesektor des Stadions. Zwischen etwa 18 und 19 Uhr kann es deshalb in der Innenstadt zu anlassbezogenen Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 17 kommen. Auch die Buslinien 30, 31 und 39 am Jakominiplatz können davon betroffen sein.

Auch Richtung Stadion

Entlang der Conrad-von-Hötzendorf-Straße sind außerdem Anhaltungen bei der Straßenbahnlinie 4, dem Ersatzbus E5 und der Buslinie 66 möglich. Später kann auch der Ersatzbus E4 beim Stadion betroffen sein. Die Linie 4 fährt weiterhin bis Liebenau Stadion, während der baustellenbedingte Ersatzbus E4 weiter nach Liebenau Murpark unterwegs ist. Zwischen etwa 19 und 20.30 Uhr werden zusätzlich drei Straßenbahnen auf der Strecke Laudongasse – Hauptbahnhof – Jakominiplatz – Stadion Liebenau eingesetzt. Abgesehen von kurzen verkehrs- oder polizeibedingten Anhaltungen soll der Straßenbahnbetrieb weitgehend störungsfrei laufen.

Mehr Bims nach Spiel

Auch für die Heimfahrt nach dem Match werden zusätzliche Fahrzeuge bereitgestellt. Ab etwa 22.15 Uhr halten die Graz Linien sechs zusätzliche Straßenbahnen beim Stadion Liebenau bereit. Sie sollen neben den regulären Kursen der Linie 4 Fans zurück in die Grazer Innenstadt bringen. Damit stehen sowohl vor als auch nach dem Spiel zusätzliche Straßenbahnen zur Verfügung.