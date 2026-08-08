Sonnenfinsternis am Mittwoch: Uni Graz lädt auf den Schloßberg

Am Mittwoch ist die partielle Sonnenfinsternis in ganz Österreich zu sehen. In Graz kannst du das seltene Schauspiel gemeinsam mit Forschenden erleben: Die Uni Graz lädt zur Beobachtung auf den Schloßberg.

Am Mittwochabend, dem 12. August, lohnt sich in ganz Österreich der Blick nach oben. Der Mond schiebt sich teilweise vor die Sonne und verdeckt sie zeitweise zu einem großen Teil. In Graz soll das Himmelsschauspiel zwischen 19.15 und 20.45 Uhr zu sehen sein. Bis zu 85 Prozent der Sonne können dabei vom Mond bedeckt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Wetter mitspielt.

Uni Graz lädt ein

Wer die Sonnenfinsternis nicht allein beobachten möchte, kann auf den Grazer Schloßberg kommen. Dort lädt die Universität Graz Interessierte zu einer gemeinsamen Beobachtung ein. Auf dem Plateau stehen dafür fünf Teleskope bereit. Zusätzlich stellen die Forschenden spezielle Sichtbrillen zur Verfügung. Damit können Besucher die teilweise verdeckte Sonne beobachten.

Forscher vor Ort

Beim Blick durch die Teleskope soll es aber nicht bleiben. Fachleute der Universität Graz erklären vor Ort, was während der Sonnenfinsternis passiert. Außerdem geben sie Einblicke in die Forschung rund um die Sonne. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht notwendig. Stattfinden soll die gemeinsame Beobachtung bei sonnigem oder leicht bewölktem Himmel.

Wichtig für Forschung

Sonnenfinsternisse sind auch für die Wissenschaft von Bedeutung. Besonders bei einer totalen Sonnenfinsternis lässt sich die Korona der Sonne genauer untersuchen. Die Grazer Astrophysikerin Manuela Temmer erklärt: „Obwohl die Technologie weit fortgeschritten ist, kein Gerät kann derzeit vor allem die Feinstrukturen der Korona besser erkennbar machen als eine totale Sonnenfinsternis“. Am Mittwoch handelt es sich in Österreich allerdings um eine partielle Sonnenfinsternis.