Polizei wollte ihn stoppen: Betrunkener Biker (17) schleift zwei Beamte mit

Eine Polizeikontrolle in Graz-Geidorf ist in der Nacht auf Sonntag völlig eskaliert. Als Beamte einen Motorradfahrer stoppen wollten, gab dieser plötzlich Gas und schleifte zwei Polizisten mehrere Meter mit.

Kurz vor 1 Uhr fiel einer Zivilstreife in der Nacht auf Sonntag ein Motorradfahrer auf, der in Graz durch Schlangenlinienfahren aufgefallen war. An der Kreuzung Seebachergasse/Elisabethstraße musste der Lenker schließlich wegen einer roten Ampel anhalten. Die Polizisten stiegen aus ihrem Zivilfahrzeug aus, gaben sich als Exekutivbeamte zu erkennen und forderten den Motorradfahrer auf, vom Fahrzeug abzusteigen. Doch der Jugendliche dachte offenbar nicht daran, der Aufforderung nachzukommen.

Plötzlich gab der Lenker Gas

Die Beamten ergriffen jeweils einen Arm des Lenkers. In diesem Moment beschleunigte der Motorradfahrer laut Polizei abrupt und stark. Die beiden Polizisten wurden dadurch mehrere Meter mitgezogen. Wenig später kam der Motorradfahrer zu Sturz. Doch auch danach gab der Jugendliche nicht auf: Er versuchte zu Fuß zu flüchten. Ein Polizist konnte ihn jedoch einholen, ergreifen und zu Boden bringen.

17-Jähriger schwer alkoholisiert

Bei dem Angehaltenen handelte es sich um einen 17-jährigen Grazer. Ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Zudem stellte sich heraus, dass der Jugendliche keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Der 17-Jährige wurde beim Sturz unbestimmten Grades verletzt und anschließend ins LKH Graz gebracht. Die beiden Polizisten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Die weiteren Ermittlungen laufen.