Schwer alkoholisiert: Autofahrer übersieht Motorrad, es kracht

Ein schwer alkoholisierter Autofahrer verursachte am Samstagabend in Graz einen Unfall mit einem Motorrad. Der 18-jährige Biker wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor 18 Uhr kam es am Samstag auf der Autaler Straße in St. Peter zu einer Kollision zwischen einem Wagen und einem Motorrad. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit seinem Motorrad in Richtung Südwesten unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 61-jähriger Grazer mit seinem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 9 wollte der Autofahrer nach links abbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.

Motorradfahrer konnte Zusammenstoß nicht verhindern

Der 18-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Er prallte frontal gegen die rechte Seite des Autos und kam anschließend zu Sturz. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn zur weiteren Behandlung ins LKH Graz.

Autofahrer schwer alkoholisiert

Bei dem 61-jährigen Pkw-Lenker wurde nach dem Unfall ein Alkomattest durchgeführt. Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Polizei nahm dem Mann daraufhin den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel ab.