2:0 in Hartberg: Sturm holt ersten Bundesliga-Sieg in der Saison

Der SK Sturm Graz hat den ersten Sieg der neuen Bundesliga-Saison eingefahren. Die Grazer setzten sich am Samstag auswärts beim TSV Hartberg mit 2:0 durch.

Nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen die WSG Tirol durfte der SK Sturm Graz erstmals über drei Punkte jubeln. Im steirischen Duell gegen Hartberg setzte sich der Vizemeister mit 2:0 durch. Lange blieb die Partie ohne Treffer. Erst nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Hartberg musste ab der 60. Minute mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Konstantin Schopp wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch reagierte und brachte unter anderem Nelson Weiper, Emran Soglo und Simon Seidl ins Spiel. Der Wechsel zahlte sich aus: In der 69. Minute köpfte Weiper nach einer Hereingabe von Seidl zur Grazer Führung ein.

Doppelpack entscheidet das Spiel

Zwölf Minuten später war der Stürmer erneut zur Stelle. Nach einer Ecke und mehreren kurzen Pässen landete der Ball bei Simon Seidl, dessen Zuspiel Weiper aus kurzer Distanz zum 2:0 verwertete. Hartberg konnte nicht mehr zurückschlagen. Sturm hätte den Vorsprung sogar noch ausbauen können, unter anderem wurde ein vermeintlicher Elfmeter nach VAR-Überprüfung wieder zurückgenommen. „AUSWÄRTSSIEG – wir gewinnen durch einen Doppelpack von Nelson Weiper und nehmen die drei Punkte mit nach Graz!“, freut sich Sturm.

Sturm trifft am Dienstag auf

Mit dem Sieg hält Sturm nach zwei Runden bei vier Punkten. Hartberg wartet hingegen weiterhin auf die ersten Zähler der Saison. Für die Grazer geht es bereits am Dienstag international weiter: Im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation trifft Sturm um 20.30 Uhr erneut auf Fenerbahçe Istanbul.