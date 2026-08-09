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Bild auf 5min.at zeigt einen Gebäudekomplex von außen.
Grazer Restaurant "Nivan" ist bereits nach wenigen Monaten geschlossen
Graz
09/08/2026
Nivan

Nach nur sechs Monaten: Grazer Lokal beim Griesplatz ist geschlossen

Erst Anfang des Jahres öffnete das „Nivan“ am Grazer Griesplatz seine Türen. Nun ist das Restaurant bereits wieder geschlossen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(207 Wörter)
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Am südlichen Ende des Griesplatzes ist derzeit ein Lokal geschlossen, das erst vor wenigen Monaten neu eröffnet hatte. Das „Nivan“ startete Anfang des Jahres in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Gastronomiebetriebs und setzte auf kurdisch-türkische Küche. 5 Minuten berichtete: Türkisch-kurdisches Lokal „Nivan“ startet im Jänner in Graz. Nach einer umfangreichen Neugestaltung wurde dort ein Konzept mit traditionellen Speisen und hochwertigen Zutaten umgesetzt. Angeboten wurden unter anderem Mezze, Pide, Manti und Iskender. Auch verschiedene Döner-Varianten standen auf der Karte.

Seit Wochen keine Öffnung mehr

Inzwischen sind die Türen des Restaurants bereits seit mehreren Wochen geschlossen. Auch online ist das Lokal kaum noch präsent: Der Instagram-Account des „Nivan“ ist nicht mehr auffindbar. Auch bei Google wird das Restaurant mittlerweile als „dauerhaft geschlossen“ geführt.

Insolvenzantrag im Juli eingebracht

Dass hinter der Schließung mehr steckt, berichtet MeinBezirk. Am 22. Juli wurde laut AKV und KSV1870 ein Insolvenzantrag gegen die C&K Gastronomie GmbH, die hinter dem „Nivan“ steht, eingebracht. Damit kommt das Aus nur etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Eröffnung. Ob das Restaurant noch einmal aufsperren wird oder es endgültig vom Griesplatz verschwindet, ist derzeit offen.

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