Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Eisbach-Rein
Bild auf 5min.at zeigt einen Waldbrand.
Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.
Eisbach-Rein
09/08/2026
Feuerwehr-Einsatz

Nach Gewitter: Blitz entfachte Waldbrand bei Graz

Ein Blitzschlag dürfte am Freitagabend einen Waldbrand in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) ausgelöst haben. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Kurz nach 23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eisbach-Rein am Freitag, 7. August, zu einem Waldbrand im Ortsteil Kehr-Plesch alarmiert. Als mögliche Ursache wird ein Blitzschlag vermutet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen rund 35 Quadratmeter Waldfläche in Flammen. Aufgrund des schwierigen Geländes kam neben mehreren Feuerwehrfahrzeugen auch spezielle Ausrüstung für Waldbrände zum Einsatz.

Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Insgesamt rückten 26 Feuerwehrmitglieder mit mehreren Fahrzeugen zum Brand aus. Unter anderem wurden Waldbrandrucksäcke eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen gelang es den Einsatzkräften, die Flammen rasch einzudämmen. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte dadurch verhindert werden. Gegen 1 Uhr nachts konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Anschließend wurden die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte wieder für mögliche weitere Einsätze vorbereitet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at