Nach Gewitter: Blitz entfachte Waldbrand bei Graz

Ein Blitzschlag dürfte am Freitagabend einen Waldbrand in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) ausgelöst haben. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

Kurz nach 23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eisbach-Rein am Freitag, 7. August, zu einem Waldbrand im Ortsteil Kehr-Plesch alarmiert. Als mögliche Ursache wird ein Blitzschlag vermutet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen rund 35 Quadratmeter Waldfläche in Flammen. Aufgrund des schwierigen Geländes kam neben mehreren Feuerwehrfahrzeugen auch spezielle Ausrüstung für Waldbrände zum Einsatz.

Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Insgesamt rückten 26 Feuerwehrmitglieder mit mehreren Fahrzeugen zum Brand aus. Unter anderem wurden Waldbrandrucksäcke eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen gelang es den Einsatzkräften, die Flammen rasch einzudämmen. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte dadurch verhindert werden. Gegen 1 Uhr nachts konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Anschließend wurden die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte wieder für mögliche weitere Einsätze vorbereitet.