Anzeigenhagel in Graz: Polizei nimmt E-Scooter ins Visier – 160 Verstöße

Bei einer zweitägigen Schwerpunktaktion nahm die Polizei in Graz E-Scooter und Trendsportgeräte unter die Lupe. Dabei wurden mehr als 160 Verstöße festgestellt.

E-Scooter und andere Trendsportgeräte standen am Freitag und Samstag im Fokus einer gezielten Polizeikontrolle im Grazer Stadtgebiet. Dabei überprüften die Beamten sowohl die Einhaltung der Verkehrsregeln als auch den technischen Zustand der Fahrzeuge. Beteiligt waren unter anderem Streifen der Verkehrsinspektion, Fahrradpolizisten und ein Polizeimotorrad.

27 E-Scooter deutlich zu schnell

Bei den technischen Kontrollen zeigte sich, dass zahlreiche Fahrzeuge nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Bei insgesamt 27 E-Scootern wurde eine Bauartgeschwindigkeit von mehr als den erlaubten 25 km/h festgestellt. Insgesamt stellten die Polizisten während der zweitägigen Aktion mehr als 160 Verstöße fest. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet beziehungsweise Organmandate eingehoben.

Kinder mit Kleinmotorrädern unterwegs

Besonders auffällig war ein Fall am Grazer Stadtstrand. Dort kontrollierten Polizisten vier Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren, die mit E-Scootern unterwegs waren. Die Fahrzeuge waren allerdings deutlich leistungsstärker als gesetzlich erlaubt. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften wurden sie rechtlich nicht mehr als E-Scooter, sondern als Kleinmotorräder eingestuft. Für das Lenken solcher Fahrzeuge wäre eine entsprechende Lenkberechtigung notwendig gewesen über diese verfügten die Kinder naturgemäß nicht.

Die Polizei kündigt an, auch künftig verstärkt im Grazer Stadtgebiet zu kontrollieren. Damit soll verhindert werden, dass manipulierte oder nicht vorschriftsgemäß verwendete Trendsportgeräte zu einer Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer werden.