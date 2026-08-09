Baustelle bremst Erden-Verkauf in der Sturzgasse

Wer in Graz in der Sturzgasse Erde kaufen möchte, muss sich kommende Woche auf Einschränkungen einstellen. Von 10. bis 14. August sorgt eine Baustelle für massive Behinderungen beim Verkauf.

Eine Baustelle sorgt von 10. bis 14. August für massive Behinderungen beim Erden-Verkauf in der Grazer Sturzgasse.

Eine Baustelle sorgt von 10. bis 14. August für massive Behinderungen beim Erden-Verkauf in der Grazer Sturzgasse.

In der Grazer Sturzgasse kommt es ab Montag, 10. August, zu Einschränkungen beim Erden-Verkauf. Grund dafür ist eine Baustelle. Betroffen ist der Zeitraum bis einschließlich Freitag, 14. August 2026. Darauf macht die Holding Graz aufmerksam.

Verkauf behindert

Die Bauarbeiten wirken sich direkt auf den Erden-Verkauf in der Sturzgasse aus. Laut Holding Graz ist dabei mit massiven Behinderungen zu rechnen. Fest steht damit aber: Wer in diesem Zeitraum Erde kaufen möchte, sollte die Baustelle bei der Planung berücksichtigen.