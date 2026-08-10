Highlight im Augarten: Das 23. Chiala Afrika Festival steigt in Graz

Ein Fest für die ganze Familie: Am 28. und 29. August verwandelt sich der Grazer Augartenpark in eine bunte Oase afrikanischer Kultur. Das 23. Chiala AfrikaFestival lockt mit Live-Musik, Workshops und Spezialitäten.

Das Chiala Afrika Festival ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Grazer Kultursommers. Am Freitag, 28., und Samstag, 29. August 2026, feiert die Veranstaltung ihre bereits 23. Ausgabe. Der Augartenpark verwandelt sich an beiden Tagen in einen Treffpunkt für Begegnung, Vielfalt und kulturellen Austausch in offener Atmosphäre.

Live-Musik, Tanz und buntes Programm

Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Neben mitreißenden Live-Konzerten und Tanzaufführungen werden verschiedene Workshops und Mitmach-Aktionen geboten, die Einblicke in die Vielfalt des afrikanischen Kontinents ermöglichen. Auch für Familien ist gesorgt: Ein eigener, abgesicherter Kinderbereich mit Hüpfburgen und Spielstationen bietet Unterhaltung für die jüngsten Gäste. Zahlreiche Gastronomiestände und ein afrikanischer Ausschank laden dazu ein, traditionelle Speisen und Spezialitäten aus unterschiedlichen Regionen Afrikas zu entdecken.