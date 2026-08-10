„Cello & Brass“: Konzert-Highlight in Hart bei Graz

Ein Haufen Blech und mittendrin ein Cello: Am Donnerstag, 20. August, gastiert das Steirische Kammer Musik Festival in der Kulturhalle Hart bei Graz. Besucher erwartet ein Konzert der völlig neuen Klangfarben.

Das Steirische Kammer Musik Festival feiert in diesem Jahr sein beeindruckendes 30-jähriges Bestehen – und macht dabei bereits zum dritten Mal in Folge Halt in der Kulturhalle Hart bei Graz. Unter dem Titel „Cello & Brass“ erwartet die Besucher am Donnerstag, 20. August, ein musikalischer Abend der Extraklasse.

Bisher nie dagewesene Besetzung

Das Konzept des Abends: Die ungarische Cellistin Dorottya Standi trifft auf das Blechbläser-Ensemble BrassBalance Sopron. Die Künstler haben für diesen Auftritt eine neue Klassik-Besetzung entwickelt, die es in dieser Form noch nie gegeben hat und die mit einem „Klang voll unerhörter Farben“ überrascht. Das abwechslungsreiche Programm spannt einen weiten Bogen: Die Musiker spielen unter anderem barocke Trompetenmusik von Henry Purcell, Melodien aus Ennio Morricones legendären italienischen Filmklassikern sowie moderne Werke wie das „Concerto for Cello and Brass“ von Tristan Schulze.