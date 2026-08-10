„Stille Stärke“: Grazer Fotoprojekt berührt Herzen auf der Murinsel

Großer Andrang und tiefgreifende Emotionen auf der Grazer Murinsel: Am 6. August feierte das neue soziale Fotoprojekt „Stille Stärke – Porträts besonderer Familien“ im Rahmen einer stimmungsvollen Vernissage und Buchpräsentation seine Premiere. Das Projekt rückt Familien in den Mittelpunkt, deren Alltag von schweren Erkrankungen, Behinderungen oder anderen herausfordernden Lebenssituationen geprägt ist. Doch statt Diagnosen stehen bei den Porträts die Menschen, ihre unbändige Liebe, ihr Zusammenhalt und ihre Hoffnung im Fokus.

Tränen der Rührung & persönliche Überraschungen

Die Vernissage lockte zahlreiche Gäste an – darunter auch einige der porträtierten Mütter gemeinsam mit ihren Kindern. Musikalisch untermalt von Sängerinnen, wartete ein ganz besonderer Programmpunkt auf die Hauptdarstellerinnen des Abends: Für jede Mutter gab es einen individuellen Blumenstrauß, eigene Fotografien und ein persönlich verfasstes Gedicht als Dankeschön. Viele der Frauen zeigten sich zutiefst berührt und glücklich darüber, ihren oft unsichtbaren Alltag und ihre Geschichten auf so wertschätzende Weise im Rampenlicht zu sehen.

Buch am Premierentag komplett ausverkauft

Wie groß das Interesse an diesem Herzensthema war, zeigte sich auch am Verkaufstisch: Sämtliche mitgebrachten Exemplare des neu erschienenen Bildbandes „Stille Stärke“ waren noch am selben Abend vollständig ausverkauft. Das Werk ist die Fortsetzung der erfolgreichen Fotoserie „Frauen, die leuchten“, bei der bereits inspirierende Persönlichkeiten aus Graz porträtiert wurden. Mit „Stille Stärke“ setzt die fotografische Reise nun den Fokus auf Mütter und ihre Kinder in ganz besonderen Lebenslagen.