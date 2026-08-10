Nach wilder Verfolgungsjagd in Graz: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann lieferte sich am 25. Juli eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach einer Fluchtfahrt durch mehrere Grazer Stadtbezirke in der Nacht auf den 25. Juli 2026 ersucht die Polizei um Hinweise. Gesucht werden Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden.

Wilde Fluchtfahrt

Gegen 0.53 Uhr entzog sich der Lenker eines silberfarbenen Ford Focus mit gestohlenen Kennzeichen einer polizeilichen Anhaltung. Die anschließende Fluchtfahrt führte über zahlreiche Straßenzüge, darunter den St.-Peter-Gürtel, die St.-Peter-Hauptstraße, Plüddemanngasse, Merangasse, Leonhardstraße, Maiffredygasse, Glacisstraße, den Kaiser-Josef-Platz, die Mandellstraße sowie die Elisabethstraße.

Mehrere Fußgänger mussten ausweichen

Dabei beging der Mann massive Geschwindigkeitsübertretungen, missachtete rote Ampeln, führte hochriskante Überholmanöver durch und steuerte das Fahrzeug teils auf der Gegenfahrbahn. Im Bereich Maiffredygasse/Glacisstraße mussten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Fußgänger ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Flucht endete schließlich nach einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem Taxi in einer Bushaltestelle in der Plüddemanngasse. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen direkt am Unfallort fest. Nach Abschluss der Ersterhebungen wurde der Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Zeugen- und Opferaufruf

Die Ermittler suchen nach Personen, die durch die Fahrweise des silbernen Ford Focus gefährdet wurden, ausweichen mussten oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zudem werden Zeugen gesucht, die bereits am 14. Juli 2026 gegen 08:35 Uhr im Bereich der Göstinger Straße 53 eine gefährliche Verkehrssituation im Zusammenhang mit einem silberfarbenen Fahrzeug wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden vom Dauerdienst des Kriminalreferates Graz unter der Telefonnummer 059133 65 3333 entgegengenommen.