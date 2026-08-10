Ungewöhnlicher Badegast: Reh landet in Grazer Pool

Ein erfrischendes Bad im Pool – das dürfte sich auch ein Reh gedacht haben, das vor wenigen Tagen in einem Schwimmbecken im Grazer Bezirk Mariatrost landete. Allerdings hatte der tierische Badegast offenbar nicht damit gerechnet, dass der Weg aus dem Pool deutlich schwieriger werden würde.

©BF Graz Die Berufsfeuerwehr Graz befreite das Reh aus seiner misslichen Lage.

Feuerwehr befreit Reh aus Pool

Wie die Berufsfeuerwehr Graz nun mit einem Augenzwinkern bekannt gab, musste sie das Tier aus seiner misslichen Lage befreien. „Diesen ungewöhnlichen Badegast, der bei den aktuellen Temperaturen womöglich eine Abkühlung suchte, haben wir – wie erst jetzt bekannt wurde – vor wenigen Tagen aus einem Pool im Bezirk Mariatrost aus seiner misslichen Lage befreit“, heißt es in dem Posting. Wie genau das Reh in das Schwimmbecken gelangte, ist nicht bekannt. Fest steht: Für den ungewöhnlichen Badeausflug wurde schließlich die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Die Einsatzkräfte konnten das Tier aus dem Pool befreien.