Verkehrsunfall auf A9 fordert verletzte Person

Am Montagnachmittag kam es auf der Pyhrnautobahn A9 in Fahrtrichtung Spielfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt, die Feuerwehr Übelbach-Markt rückte zum Einsatz aus.

Gegen 15.48 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt per Sirenenalarm zu dem Unfall auf der A9 alarmiert. Vor Ort galt es zunächst, die Unfallstelle abzusichern und damit eine weitere Gefährdung für nachkommende Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und kontrollierten den Unfallbereich auf möglicherweise ausgelaufene Betriebsmittel.

Batterie des Autos eingeklemmt

Um weitere Gefahren zu vermeiden, wurde außerdem die Batterie des beteiligten Autos abgeklemmt. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz, die Polizei und die ASFINAG im Einsatz. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.