Ausverkauftes Stadion: Fanmarsch sorgt für Sperren in Graz

Wenn der SK Sturm Graz am Dienstagabend auf Fenerbahce Istanbul trifft, wird es auch rund um das Stadion voll. Ein Fanmarsch durch die Innenstadt und kurzfristige Öffi-Einschränkungen sind bereits angekündigt.

Am Dienstagabend steigt in der Merkur Arena das ausverkaufte Duell zwischen dem SK Sturm Graz und Fenerbahce Istanbul. Rund um das Fußballspiel müssen sich Fans und Pendler auf einen Sicherheitsbereich sowie Einschränkungen im öffentlichen Verkehr einstellen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Bereits ab 15 Uhr tritt rund um das Stadion Graz Liebenau ein polizeilich verordneter Sicherheitsbereich in Kraft.

Fanmarsch durch die Grazer Innenstadt

Die Anhänger von Fenerbahce Istanbul treffen sich zunächst in der Grazer Innenstadt. Gegen 18 Uhr startet der Fanmarsch vom Hauptplatz über die Herrengasse, den Jakominiplatz sowie die Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis zum Stadion. Während des Marsches ist zwischen 18 und 19 Uhr mit kurzfristigen Anhaltungen mehrerer Straßenbahn- und Buslinien zu rechnen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 17 sowie die Buslinien 30, 31, 39 und 66. Auch die Ersatzlinien E4 und E5 können zeitweise angehalten werden.

Zusätzliche Straßenbahnen im Einsatz

Die Straßenbahnlinie 4 fährt bis Liebenau Stadion, der baustellenbedingte Ersatzbus E4 weiter bis Liebenau Murpark. Zwischen 19 und 20.30 Uhr setzen die Graz Linien zusätzlich drei Einschubstraßenbahnen auf der Strecke Laudongasse – Hauptbahnhof – Jakominiplatz – Stadion Liebenau ein. Nach Angaben der Graz Linien soll der Betrieb – abgesehen von kurzen verkehrs- und polizeibedingten Anhaltungen – weitgehend störungsfrei verlaufen.

Verstärkung nach dem Spiel

Nach dem Schlusspfiff gegen 22.15 Uhr stehen zusätzlich sechs Einschubstraßenbahnen am Stadion bereit, um die Fans gemeinsam mit den regulären Kursen der Linie 4 zurück in die Innenstadt zu bringen.