Unfall im Grazer Frühverkehr: Rad in Auto gekracht, 64-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Abbiegevorgang im Grazer Bezirk Puntigam Dienstagfrüh, am 11. August 2026, ist es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der 64-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Kurz nach 7.45 Uhr war ein 70-jähriger Autofahrer auf der Puntigamer Straße in Richtung Südgürtel unterwegs. Aufgrund einer Baustelle herrschte zu diesem Zeitpunkt Kolonnenverkehr, wie die Polizei berichtet. Als der 70-Jährige im Bereich einer Tankstelle nach rechts abbog, um zum Geschäft zuzufahren, dürfte er den Radfahrer übersehen haben, der auf dem dortigen Radweg in die selbe Richtung unterwegs war. Der 64-jährige Grazer prallte gegen das Auto, stürzte und blieb schwer verletzt liegen.

Rotes Kreuz bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Unfallzeugen und der 70-jährige Steirer selbst kamen dem Verletzten sofort zu Hilfe und riefen die Rettung. Das Rote Kreuz hat in der Folge die medizinische Erstversorgung übernommen. Der 64-Jährige wurde bei dem Unfall jedenfalls schwer am Bein verletzt und anschließend ins LKH Graz gebracht.