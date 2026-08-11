Das Sternerestaurant „Zur Goldenen Birn“ im Grazer Parkhotel hat eine neue Sommelière. Die 25-jährige Kärntnerin Bettina Veratschnig übernimmt künftig die Betreuung der Weinkarte und die Weinbegleitung zu den Gerichten von Küchenchef Jan Eggers. Veratschnig zählt zu den erfolgreichsten Nachwuchstalenten ihres Fachs. Bei den EuroSkills 2023 in Danzig holte sie Bronze. Zuvor wurde sie Kärntner Landesmeisterin und erreichte bei den Austrian Skills den zweiten Platz.

Erfahrung aus der Spitzen-Gastronomie

Ihre Ausbildung absolvierte Veratschnig als Restaurantfachfrau mit Matura im Restaurant Karawankenblick. Danach arbeitete sie unter anderem als Chef de Rang im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Gourmetrestaurant Moritz und als Shiftleaderin im Parkhotel Pörtschach. Zuletzt war sie im Sporthotel Lorünser in Zürs am Arlberg als Chef de Rang und Sommelière tätig. Nun führt ihr beruflicher Weg nach Graz. In der „Goldenen Birn“ soll sie die Küche von Jan Eggers mit Weinen aus unterschiedlichen Regionen begleiten. Das Restaurant ist mit einem Michelin-Stern und vier Hauben ausgezeichnet.

Auch alkoholfreie Begleitungen im Fokus

Neben klassischen Weinbegleitungen möchte Veratschnig auch alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke stärker in den Mittelpunkt rücken. „Wir merken sehr stark, dass sich immer mehr Gäste eine alkoholfreie oder alkoholreduzierte Begleitung wünschen“, erklärt die 25-Jährige. Eine entsprechende Auswahl gibt es im Grazer Restaurant bereits. Die „Goldene Birn“ verfügt nach eigenen Angaben über eine besonders umfangreiche Kombucha-Karte mit zwölf hausfermentierten Sorten in 19 verschiedenen Reifungen. Veratschnig sieht darin einen Trend, der sich weiterentwickeln dürfte: Alkoholfreie Begleitungen würden ihrer Einschätzung nach auch künftig eine größere Rolle in der Gastronomie spielen.