1.000 neue Sonnenfinsternis-Brillen: Hier gibt es in Graz Nachschub

Kurz vor der Sonnenfinsternis gibt es in Graz noch einmal Nachschub: Allein die sehen!wutscher-Filiale im Citypark hat heute 1.000 Schutzbrillen bekommen. Wer noch eine braucht, sollte allerdings nicht lange warten.

Große Nachfrage vor der Sonnenfinsternis: In mehreren Grazer sehen!wutscher-Filialen gibt es noch einmal Nachschub bei den begehrten Schutzbrillen.

Große Nachfrage vor der Sonnenfinsternis: In mehreren Grazer sehen!wutscher-Filialen gibt es noch einmal Nachschub bei den begehrten Schutzbrillen.

Wer die partielle Sonnenfinsternis am Mittwochabend (12. August) beobachten möchte, braucht den richtigen Schutz für die Augen. Genau der ist offenbar gefragt. Bei sehen!wutscher wurde deshalb noch einmal nachgelegt: „Die Filiale im Citypark hat heute 1.000 Stück bekommen. Am besten so schnell wie möglich, sonst sind wieder alle weg“, heißt es im Gespräch mit 5 Minuten. Auch die Filialen im Murpark, Shopping Nord, in der Herrengasse und in Seiersberg haben Sonnenfinsternisbrillen erhalten. Die „ONE SKY“-Brille kostet drei Euro und ist erhältlich, solange der Vorrat reicht.

©Leser Ein Blick Richtung Himmel, aber nur mit Schutz: Für die Sonnenfinsternis sind passende Brillen in Graz derzeit besonders gefragt.

Telefone laufen heiß

Wie groß das Interesse kurz vor dem Himmelsschauspiel ist, zeigt auch die Beobachtung eines 5-Minuten-Lesers im Shopping Nord in Graz. Dort klingelt das Telefon in der sehen!wutscher-Filiale offenbar praktisch ohne Pause. „Die telefoniert quasi durchgehend mit Leuten. Sobald sie aufgelegt hat, klingelt das Handy wieder“, schildert der Leser seinen Lokalaugenschein.

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Brillen gratis

Doch nicht nur in den Geschäften gibt es Schutz für den Blick zur Sonne. Am Schloßberg lädt die Universität Graz von 19.15 bis 20.45 Uhr zur gemeinsamen Beobachtung. Dort werden geprüfte Sonnenfinsternisbrillen ausgegeben. Entlang der Mauer westlich der großen Zisterne stehen außerdem fünf Teleskope mit speziellen Sonnenfiltern bereit. Forschende erklären die Finsternis und beantworten Fragen zur Sonnenforschung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei stark bewölktem Himmel oder Regen entfällt die Beobachtung.

Drei Minuten zählen

Viel Zeit bleibt beim Sonnenfinsternis-Höhepunkt jedoch nicht: In Graz beginnt die partielle Sonnenfinsternis um 19.24 Uhr. Danach schiebt sich der Mond immer weiter vor die Sonne, bis gegen 20.11 Uhr rund 85 Prozent der Sonne verdeckt sind. Nur drei Minuten später, um 20.14 Uhr, geht die Sonne unter. Das Maximum spielt sich damit praktisch am Horizont ab. Wer freie Sicht nach West-Nordwest hat, ist klar im Vorteil. Häuser, Bäume oder die westlichen Hügel können den Blick schon früher versperren.

Plätze mit Aussicht

Auch andernorts wird der Blick nach oben zum Abendprogramm. Am Fürstenstand öffnen Gastgarten und Dachterrasse, Reservierungen sind ab 17 Uhr möglich; angeboten wird auch ein Drei-Gänge-Sonnenfinsternis-Menü um 29 Euro. Beim Sägewerk West im Center West beginnt ab 19 Uhr ein Abend mit Musik, Getränken und dem Himmelsschauspiel. An der Centerinfo werden ebenfalls kostenlose Sonnenfinsternisbrillen ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Der Steirische Astronomen Verein weicht hingegen von der Johannes-Kepler-Volkssternwarte am Steinberg nach Kitzeck im Sausal aus. Bäume und Gelände würden am Steinberg den entscheidenden Blick auf die tief stehende Sonne verdecken.

Augen gut schützen

Bei aller Vorfreude gilt: Ohne geeigneten Schutz darfst du während der partiellen Finsternis nicht direkt in die Sonne schauen. Eine Sonnenfinsternisbrille sollte der Norm ISO 12312-2 entsprechen und unbeschädigt sein. Normale Sonnenbrillen reichen nicht aus. Auch mehrere Sonnenbrillen übereinander, CDs, Röntgenbilder oder getönte Folien sind keine sichere Alternative. Für Fotos braucht es einen geeigneten Sonnenfilter vor dem Kameraobjektiv. Eine Schutzbrille vor den Augen schützt nicht vor gebündeltem Licht aus Kamera, Fernglas oder Teleskop.

Häufig gestellte Fragen Was ist eine Sonnenfinsternis? Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt. Dadurch verdeckt er die Sonne aus unserer Sicht teilweise oder ganz. Was passiert bei einer partiellen Sonnenfinsternis? Bei einer partiellen Sonnenfinsternis bedeckt der Mond nur einen Teil der Sonnenscheibe. Die Sonne wirkt dann wie eine immer schmäler werdende Sichel. Warum wird es dabei dunkler? Je mehr von der Sonne verdeckt wird, desto weniger Sonnenlicht erreicht die Erde. Bei einer partiellen Finsternis wird es allerdings nicht völlig dunkel. Wie lange dauert eine Sonnenfinsternis? Das hängt vom jeweiligen Ort ab. Vom ersten Kontakt des Mondes mit der Sonnenscheibe bis zum Ende können mehrere Stunden vergehen. Die stärkste Bedeckung dauert deutlich kürzer. Warum gibt es nicht jeden Monat eine Sonnenfinsternis? Die Umlaufbahn des Mondes ist gegenüber der Erdbahn leicht geneigt. Deshalb ziehen Sonne, Mond und Erde meistens nicht genau auf einer Linie vorbei. Darf man direkt in die Sonne schauen? Nein. Auch während einer partiellen Sonnenfinsternis kann der direkte Blick in die Sonne die Augen schwer schädigen. Zum Beobachten braucht es eine geeignete und unbeschädigte Sonnenfinsternisbrille.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert