Skip to content
Region auswählen:
/ ©Holding Graz/Watzinger
Foto auf 5min.at zeigt einen Bus am Grazer Jakominiplatz.
egen eines Autokrans fährt die Linie 30 beim Citypark am 18. August anders. Die Endhaltestelle wird für mehrere Stunden verlegt.
Graz
12/08/2026
Am 18. August

Linie 30 in Graz: Haltestelle Citypark wird verlegt

Wer am Dienstag, 18. August, in Graz mit der Linie 30 zum Citypark fährt, muss aufpassen: Wegen der Aufstellung eines Autokrans wird die Endhaltestelle verlegt und die Buslinie umgeleitet.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Dienstag, 18. August 2026, ändert sich die Streckenführung der Linie 30 beim Citypark. Grund dafür ist laut Holding Graz die Aufstellung eines Autokrans. Die Umleitung gilt von 8.15 bis 20.15 Uhr. In diesem Zeitraum wird auch die Endhaltestelle Citypark verlegt.

Fahrt zum Citypark

In Richtung Citypark fahren die Busse ab der Haltestelle Karlauer Kirche/Citypark anders als gewohnt. Von dort führt die Strecke über die Karlauerstraße und die Fabriksgasse. Anschließend fahren die Busse über die Zufahrt zum Citypark. Dort befindet sich an diesem Tag auch die verlegte Endhaltestelle Citypark.

Richtung Geidorf

Auch auf dem Weg vom Citypark nach Geidorf gibt es eine Änderung. Die Busse starten bei der verlegten Endhaltestelle Citypark. Von dort fahren sie über die Brückengasse und die Karlauerstraße zur Haltestelle Karlauer Kirche/Citypark. Ab dieser Haltestelle geht es laut Holding Graz wie bisher weiter nach Geidorf.

Hier hält der Bus

Die Ersatzhaltestelle Citypark wird während der Umleitung auf der südlichen Zufahrtsstraße eingerichtet. Sie befindet sich laut Holding Graz neben der Autowasch-Halle. Dort steigen Fahrgäste während des angegebenen Zeitraums ein und aus. Nach Angaben der Holding Graz gilt die Änderung am 18. August von 8.15 bis 20.15 Uhr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at