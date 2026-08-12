Linie 30 in Graz: Haltestelle Citypark wird verlegt

Wer am Dienstag, 18. August, in Graz mit der Linie 30 zum Citypark fährt, muss aufpassen: Wegen der Aufstellung eines Autokrans wird die Endhaltestelle verlegt und die Buslinie umgeleitet.

egen eines Autokrans fährt die Linie 30 beim Citypark am 18. August anders. Die Endhaltestelle wird für mehrere Stunden verlegt.

egen eines Autokrans fährt die Linie 30 beim Citypark am 18. August anders. Die Endhaltestelle wird für mehrere Stunden verlegt.

Am Dienstag, 18. August 2026, ändert sich die Streckenführung der Linie 30 beim Citypark. Grund dafür ist laut Holding Graz die Aufstellung eines Autokrans. Die Umleitung gilt von 8.15 bis 20.15 Uhr. In diesem Zeitraum wird auch die Endhaltestelle Citypark verlegt.

Fahrt zum Citypark

In Richtung Citypark fahren die Busse ab der Haltestelle Karlauer Kirche/Citypark anders als gewohnt. Von dort führt die Strecke über die Karlauerstraße und die Fabriksgasse. Anschließend fahren die Busse über die Zufahrt zum Citypark. Dort befindet sich an diesem Tag auch die verlegte Endhaltestelle Citypark.

Richtung Geidorf

Auch auf dem Weg vom Citypark nach Geidorf gibt es eine Änderung. Die Busse starten bei der verlegten Endhaltestelle Citypark. Von dort fahren sie über die Brückengasse und die Karlauerstraße zur Haltestelle Karlauer Kirche/Citypark. Ab dieser Haltestelle geht es laut Holding Graz wie bisher weiter nach Geidorf.

Hier hält der Bus

Die Ersatzhaltestelle Citypark wird während der Umleitung auf der südlichen Zufahrtsstraße eingerichtet. Sie befindet sich laut Holding Graz neben der Autowasch-Halle. Dort steigen Fahrgäste während des angegebenen Zeitraums ein und aus. Nach Angaben der Holding Graz gilt die Änderung am 18. August von 8.15 bis 20.15 Uhr.