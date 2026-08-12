Grillverbot in Graz und Graz-Umgebung: Diese zwei beliebten Plätze sind betroffen

In Graz und Graz-Umgebung sorgt die anhaltende Trockenheit für Konsequenzen: Auf den Auwiesen und in Kalkleiten gilt ein Grillverbot. In Kalkleiten sollen die Grillstellen sogar dauerhaft verschwinden.

Wegen der anhaltenden Trockenheit darf auf den Grazer Auwiesen und in Kalkleiten derzeit nicht gegrillt werden. In Kalkleiten geht die Stadt noch weiter: Die Grillstellen werden wegen ihrer Nähe zum Wald dauerhaft zurückgebaut.

Wegen der anhaltenden Trockenheit darf auf den Grazer Auwiesen und in Kalkleiten derzeit nicht gegrillt werden. In Kalkleiten geht die Stadt noch weiter: Die Grillstellen werden wegen ihrer Nähe zum Wald dauerhaft zurückgebaut.

Wer derzeit auf den Grazer Auwiesen grillen möchte, muss darauf verzichten. Aufgrund der hohen Trockenheit ist das Grillen dort bis auf Weiteres nicht erlaubt. Die Brandgefahr ist aktuell besonders hoch, vor allem in der Nähe von Wald- und Grünflächen. Das Verbot gilt deshalb auch für die Grillstellen in Kalkleiten im Bezirk Graz-Umgebung.

Kalkleiten betroffen

Das Areal in Kalkleiten liegt zwar außerhalb des Grazer Stadtgebiets, gehört jedoch der Stadt Graz. Auch dort darf wegen der aktuellen Trockenheit nicht gegrillt werden. Die bestehenden Grillstellen grenzen unmittelbar an den Wald. Genau diese Lage wird angesichts zunehmender Trockenheit und längerer Hitzeperioden zum Problem.

Zu nah am Wald

Schon ein Funke oder nicht vollständig gelöschte Glut kann unter diesen Bedingungen einen Brand auslösen. Die Stadt Graz sieht den Standort deshalb nicht mehr als dauerhaft geeigneten Grillplatz. Anders als auf den Auwiesen bleibt es in Kalkleiten daher nicht nur bei einer vorübergehenden Sperre. Die Grillstellen sollen dauerhaft zurückgebaut werden.

Rückbau beschlossen

Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) begründet die Entscheidung mit der steigenden Gefahr in trockenen Sommern. „Wir müssen verantwortungsvoll handeln, bevor etwas passiert. Die Grillstellen in Kalkleiten liegen zu nahe am Wald, mit den immer trockeneren Sommern steigt die Brandgefahr von Jahr zu Jahr“, sagt Beteiligungsstadtrat Manfred Eber. Damit steht fest: Während das Grillverbot auf den Auwiesen bis auf Weiteres gilt, sollen die Grillstellen in Kalkleiten dauerhaft verschwinden.