Tag der Jugend: Cabrio-Bus-Tour verbindet Grazer Jugendzentren

Ein Tag im Zeichen der Jugend: Am heutigen 12. August rückten die steirischen Jugendzentren in den Mittelpunkt. In Graz wartet ein ganz besonderes Highlight: Eine Tour im Cabrio-Bus mit Musik, Politik-Talk und Rave.

Sie sind Orte der Begegnung, der Beteiligung und des Zusammenhalts: Am heutigen 12. August wird im Rahmen des internationalen Tags der Jugend ein besonderes Augenmerk auf die steirischen Jugendzentren gelegt. Die Anlaufstellen bieten Jugendlichen nicht nur Raum für die Freizeitgestaltung, sondern auch verlässliche Ansprechpersonen auf Augenhöhe. Sowohl Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom als auch Jugendlandesrat Stefan Hermann unterstreichen die enorme Bedeutung der Offenen Jugendarbeit für das soziale Miteinander in der Grünen Mark. „Jugendzentren sind wichtige Orte für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Diese Verbindung aus Freiraum und Unterstützung macht die Offene Jugendarbeit für unsere Steiermark so wertvoll“, erklärt Manuela Khom.

„Next Stop: Jugend, Politik & Party“ in Graz

In der Landeshauptstadt Graz wird der Tag mit einer ganz besonderen Aktion gefeiert: Der Verein LOGO veranstaltet eine Tour mit dem Cabrio-Bus der Holding Graz.