Nach schwerem Crash gegen Schranken: 17-jähriger Grazer verstorben

Traurige Gewissheit nach dem schweren Motorradunfall in Wundschuh: Der 17-jährige Grazer, der Ende Juli gegen eine Schrankenanlage prallte, ist im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Tragische Nachrichten aus dem LKH Graz: Wie berichtet, verunfallte am Freitagabend, dem 31. Juli 2026, ein 17-jähriger Grazer auf einem Firmengelände in Wundschuh (Bezirk Graz-Umgebung). Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Jugendliche ist in der Kinderklinik des LKH Graz seinen schweren Verletzungen erlegen.

Was ist passiert?

Er war gegen 20.40 Uhr mit seinem Motorrad gegen die Schrankenanlage des Firmengeländes gepallt und stürzte. Er zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu und musste nach der Notversorgung vor Ort ins Spital eingeliefert werden.

Treffen unter Jugendlichen vor dem Crash

Wie die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, war der 17-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht allein unterwegs. Er hielt sich gemeinsam mit mehreren anderen Jugendlichen und deren Motorrädern im Bereich des dortigen Firmengeländes auf. Dabei dürfte der Bursche mit hoher Geschwindigkeit gegen die Schrankenanlage gefahren sein. Die genauen Hintergründe und der Hergang des Vorfalls sind nach wie vor Gegenstand noch andauernder Ermittlungen durch die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 17:40 Uhr aktualisiert