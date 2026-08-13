Besonderer Test: HSG Graz trifft auf siebenfachen Afrikameister

Ein Handballspiel, das es in Graz nicht alle Tage gibt: Die HSG Holding Graz empfängt am Freitag Algeriens Nationalteam. Der siebenfache Afrikameister läuft im Raiffeisen Sportpark auf - bei freiem Eintritt.

Mitten in der Vorbereitung auf die neue HLA Meisterliga Saison wartet auf die HSG Holding Graz ein besonderer Gegner. Am Freitag, 14. August 2026, trifft die Mannschaft von Trainer Risto Arnaudovski auf das algerische Nationalteam. Gespielt wird im Raiffeisen Sportpark Graz. Anwurf ist um 18 Uhr. Für die Grazer ist es ein Test, wie er in einer gewöhnlichen Saisonvorbereitung nur selten zustande kommt.

Gute Vorbereitung

Die HSG ist Ende Juli ins Training gestartet. Danach absolvierte die Mannschaft ein Kurztrainingscamp im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf. Auch die ersten beiden Testspiele der Vorbereitung liegen bereits hinter den Grazern. Beide Partien konnte die HSG gewinnen. Nun folgt mit Algerien ein Gegner mit viel internationaler Erfahrung.

Starke Bilanz

Algerien zählt zu den traditionsreichsten Handballnationen Afrikas. Sieben Mal wurde das nordafrikanische Land bereits Afrikameister. Insgesamt holte die Auswahl 20 Medaillen bei kontinentalen Titelkämpfen. Bei der Afrikameisterschaft 2026 belegte Algerien den vierten Platz. Für die HSG bedeutet das Duell damit einen Vergleich mit einem Gegner, auf den sie im Ligaalltag nicht trifft.

Alonso kennt Liga

Seit Mai wird Algeriens Nationalteam vom 47-jährigen Spanier Raúl Alonso betreut. Der ehemalige Co-Trainer des THW Kiel kennt auch den österreichischen Handball. Von 2018 bis 2021 war er bei Handball Tirol tätig. Zuletzt trainierte Alonso den SC DHfK Leipzig in der deutschen Bundesliga. Am Freitag, dem 14. August, führt ihn sein Weg nun mit Algerien nach Graz.

Freier Eintritt

Auch für Grazer Handballfans bietet das Spiel eine seltene Gelegenheit. Sie können eine internationale Nationalmannschaft direkt im Raiffeisen Sportpark erleben. Das Duell zwischen der HSG Holding Graz und Algerien beginnt am Freitag um 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.